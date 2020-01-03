أعربت سلطات ألمانيا عن قلقها الشديد بعد إغتيال قائل ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، داعية الى "خفض التصعيد"، معتبرة أن "أميركا كانت ترد على سلسلة من الإستفزازات الإيرانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ألمانيا تعبر عن قلقها الشديد بعد إغتيال سليماني: لخفض التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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