بولتون: نأمل ان يكون قتل سليماني أول خطوة لتغيير النظام في إيران

رحّب مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ السابق ​جون بولتون​ يرحب بقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، معتبرا ان "قتل سليماني شكل ضربة قاصمة لأنشطة ​الحرس الثوري​ التخريبية ". وأمل بولتون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أن يكون قتل سليماني أول خطوة لتغيير النظام في ​إيران​".

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