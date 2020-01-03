محمد علي الحوثي دعا الى رد سريع ومباشر ضد القواعد الأميركية في المنطقة

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إلى "رد سريع ومباشر"ضد القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة"، مشيرا الى "أننا نتقدم بأحر التعازي في استشهاد المجاهد الكبير قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما".
وشدد الحوثي على أن "هذا الاغتيال مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".
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