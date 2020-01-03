محمد علي الحوثي دعا الى رد سريع ومباشر ضد القواعد الأميركية في المنطقة

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في ​اليمن​ ​​محمد علي الحوثي​ إلى "رد سريع ومباشر"ضد القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة"، مشيرا الى "أننا نتقدم بأحر التعازي في استشهاد المجاهد الكبير ​قاسم سليماني​ والحاج ​أبو مهدي المهندس​ ورفاقهما".

وشدد الحوثي على أن "هذا الاغتيال مدان والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل".