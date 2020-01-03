شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "خارجية النواب" تعقد اجتماعا طارئا لبحث التدخل التركى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، اجتماعا طارئا صباح الأحد القادم لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا، وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى، وأكد كريم درويش أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من آثار تهدد كافة المصالح.

وأضاف درويش أن اللجنة ستعمل على التواصل مع الاتحاد البرلمانى الدولى أيضا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وغيرها من المحافل البرلمانية والدولية، وأنها ستتواصل مع كافة ممثلى الدول المعنية، كما أكد على أن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا.

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ولفت كريم درويش إلى أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبى، وأضاف رئيس خارجية النواب، أن إرسال قوات أجنبية لليبيا ستؤدى لتصعيد عسكرى وتفاقم الأوضاع الليبية ولن يؤثر فقط على أمن واستقرار ليبيا ولكنه سيؤثر على منطقة المتوسط، مؤكدا على أن مصر لن تسمح بأى شيء يهدد الأمن القومى المصرى، قائلا "نقف كلنا خلف القيادة السياسية المصرية، والشعب المصرى يدعم قيادته السياسية الحكيمة".

وأكد كريم درويش على ثقته الكاملة فى قدرة الشعب الليبى الذى ناضل من أجل التحرر الوطنى فى الزود عن سيادته الوطنية والتنصل ومواجهة محاولات جلب مقاتلين ومرتزقة للداخل الليبى فى محاولة يائسة لتعزيز دور الجماعات والتنظيمات والميلشيات الإرهابية.