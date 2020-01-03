فحص 2300 مواطن في قافلة طبية بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2300 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بعزبة 8 في مركز كفر سعد.

أكدت المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن الفعالية جاءت استكمالا لسلسلة القوافل التى تنفذ داخل مراكز ومدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبنائها، واستمرت خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت إلى أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية وإجراء الأشعة والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان و كذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل 9 حالات للعلاج على نفقة الدولة.