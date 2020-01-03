الرئيس العراقي يدعو لضبط النفس وتغليب صوت العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - أ ش أ

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا.

وقال صالح - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إننا ندين هذا العدوان الذي طال قادة أمنيين ينتمون للمؤسسة العسكرية العراقية والذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة، في حال لم يبادر الحكماء إلى إعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح".

ودعا صالح الجميع إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا"، لافتا الى أن "في هذا الظرف الاستثنائي واجبنا التمسك بوحدتنا ورص الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة العراق وأمنه، وتجنيب البلاد والعباد ويلات ومآسي نزاعات مسلحة انهكته على مدى أربعة عقود من الزمن ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل".

وكان الحشد الشعبي قد أعلن فجر الجمعة، عن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد "أبو مهدي المهندس" وقائد "فيلق القدس" الايراني اللواء قاسم سليماني سليماني في غارة أمريكية في بغداد.