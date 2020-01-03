"الدعوة العراقي" يطالب بغداد بإعادة النظر في العلاقات مع امريكا بعد مقتل المهندس وسليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):
دعا حزب الدعوة الاسلامية في العراق بزعامة نوري المالكي اليوم الجمعة الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالعلاقات مع الادارة الامريكية بعد اعترافها بجريمة مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشيعية العراقية القوية وآخرين في غارة جوية في بغداد.
ووصف حزب الدعوة الاسلامية في بيان له عملية مقتل سليماني والمهندس بأنها "عمل مشين يكشف بوضوح العنجهية الاستكبارية التي تنتهجها السياسة الامريكية في تنفيذ طموحاتها ومشروعها الرامي الى السيطرة على المنطقة".
وقال البيان "إننا ندعو الحكومة العراقية الى اتخاذ الخطوات المتاحة للتعامل مع هذا الحدث الخطير ، وان تعيد النظر بعلاقاتها مع أمريكا بعد ان اعترفت رسمياً بارتكابها الجريمة".
وأكد الحزب أن هذه الجريمة الارهابية تثبت بوضوح عدم احترام امريكا للسيادة العراقية ولا تجد تحرجاً امام سفك دماء العراقيين ومن يقف معهم ، وان القوات الامريكية تتصرف وكأن العراق مازال تحت احتلالها البغيض .
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