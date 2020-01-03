شركة طيران تركية تكشف تفاصيل جديدة عن هروب كارلوس غصن من اليابان

قالت شركة "إم.إن.جي" التركية الخاصة لرحلات الطيران، اليوم الجمعة، إن كارلوس غصن، المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز، استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار.
وأكدت الشركة التركية، أنها قدمت شكوى قانونية بهذا الخصوص.
وأضافت الشركة، في بيان نشر اليوم، أن أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن كارلوس وصل إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، قادمًا من اسطنبول، وأنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي.
وكان غصن يخضع لإقامة جبرية في طوكيو، على خلفية اتهامات له في اليابانمتعلقة بمخالفات مالية، وكان مسموح له بالتنقل فيها. وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن غصن كان يملك جواز سفر فرنسيا ثانيا سمحت له المحكمة بالاحتفاظ به طالما بقي "في صندوق مقفل" يحمل مفتاحه محاموه.
وقال غصن في بيان مقتضب نشرته وكالة "فرانس برس" بعد وصوله لبنان، إن "المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفرادًا آخرين من عائلتي لعبوا دورًا في سفري من اليابان، خاطئة وكاذبة".
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