تعرف على القائد الجديد لفيلق القدس بعد اغتيال قاسم سليماني

عين المرشد الإيراني وقائد الثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الجمعة، إسماعيل قاني قائدا جديدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ليحل محل القائد السابق "قاسم سليماني" الذي لقي حتفه إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد فجر اليوم.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الخامنئي عين العميد إسماعيل أحد أبرز قادة الحرس والذي كان يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس، خلفاً لسليماني ، مؤكدا أن برنامج الفيلق ونهجه لن يتغير عما كان عليه.

يذكر أن إسماعيل قاني منصب نائب قائد قوة فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وله تاريخ طويل من العمل في تلك القوات وكان متوقعًا أن يتم تعيينه خلفاً سليماني، وكان يعد أقرب المقربين لسليماني.

لعب قاني دوراً أساسياً في دعوة الرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم زياته إلى طهران مطلع العام الماضي في شهر آذار 2019.