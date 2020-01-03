الإمارات تكشف عن موقفها من اغتيال قاسم سليماني

طالب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، بمعالجة سياسية للموقف بعيدًا من التصعيد، وذلك في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

قال قرقاش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة العربية الإخبارية - "في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة لا بد من تغليب الحكمة والاتزان، وتغليب الحلول السياسية على المواجهة والتصعيد".

وأضاف: "القضايا التي تواجهها المنطقة معقدة ومتراكمة، وتعاني من فقدان الثقة بين الأطراف، والتعامل العقلاني يتطلب مقاربة هادئة وخالية من الانفعال".

و كان المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي أعلن فجر الجمعة، مقتل سليماني والقيادي البارز في الحشد أبومهدي المهندس، في قصف أمريكي استهدف موكبه قرب مطار بغداد الدولي.