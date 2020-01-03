المعارضة الإيرانية: حان الوقت لإزالة الحرس الثوري من المنطقة

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية، اليوم الجمعة، إن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يمثل "ضربة قاصمة لنظام الملالي" الحاكم في إيران. إيران. وأضافت رجوي في تصريح نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، "حان الوقت لإزالة الحرس الثوري الإيراني من المنطقة"

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو المهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق في غارة استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد الدولي، وذك بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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