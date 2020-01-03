أفادت "رويترز" بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بادرت لإجلاء موظفيها من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد.
ونقلت الوكالة اليوم الجمعة عن مصادر في شركات النفط الأجنبية تأكيدها أن موظفيها يتوجهون حاليا إلى مطار البصرة تمهيدا لإجلائهم من البلاد، خوفا من التصعيدالمحتمل بعد اغتيال سليماني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري" الإيراني.
من جانبهم، ذكر مسؤولون عراقيون في قطاع النفط أن إجلاء الموظفين الأجانب لن يؤثر على العمليات ولا على الإنتاج أو الصادرات النفطية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اغتيال قاسم سليماني.. شركات النفط الأجنبية تجلي موظفيها من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.