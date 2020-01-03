الصين توضح موقفها من العملية الأمريكية بالعراق واغتيال قاسم سليماني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنج شوانج، في مجال تعليقه على العملية الأمريكية الأخيرة في العراق، إن بلاده تعارض استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية.

أضاف الدبلوماسي الصيني في موجز صحفي: "نتابع هذا الحادث عن كثب.. الجانب الصيني عارض باستمرار استخدام القوة العسكرية

في العلاقات الدولية".

وفي وقت سابق أعلن البنتاجون، أن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج".

Advertisements

واعتبر البنتاجون أن "سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولون عن مقتل مئات من القوات الأمريكية وقوات التحالف".

من جانبه دان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، "بأقصى درجات الإدانة والاستنكار" اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي بغارة أمريكية في مطار بغداد.

لقي سليماني، والمهندس، فجر اليوم مصرعهما في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد.