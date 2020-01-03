السيستاني: اغتيال قاسم سليماني اعتداء غاشم وخرق سافر للسيادة العراقية

وصف المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم، عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بـ"الاعتداء الغاشم".

قال في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي: "تتسارع الأحداث وتتفاقم الأزمات ويمر البلد بأخطر المنعطفات، فمن الاعتداء

الآثم الذي تعرضت له مواقع القوات العراقية في مدينة القائم وأدى إلى استشهاد وجرح العشرات من أبنائنا المقاتلين، إلى الحوادث المؤسفة التي شهدتها بغداد خلال الأيام الماضية، إلى الاعتداء الغاشم بالقرب من مطارها الدولي بما مثله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية".

وأضاف "أدى الحادث الغاشم إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش، وأن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جدًا، وإذ ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة نرفع أكفنا بالدعاء إلى الله العلي القدير بأن يدفع عن العراق وشعبه شر الأشرار وكيد الفجار".