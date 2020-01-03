حسن نصر الله ناعيًا قاسم سليماني: القصاص العادل مسئولية وأمانة

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن الحزب سيُكمل طريق قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، وسيعمل على تحقيق أهدافه في الساحات والميادين والجبهات كافة، على حد تعبيره.

جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام لحزب الله، اليوم، ناعيًا فيه "سليماني" وكذا أبو المهدي

المهندس القيادي بـ"الحشد الشعبي" العراقي، وثيق الصلة بإيران، اللذين قتلا في ضربة جوية أمريكية فجر اليوم في العاصمة العراقية بغداد.وأضاف نصر الله: "انتصارات محور المقاومة ستتعاظم، كما أن القصاص العادل من قتلة قاسم سليماني سيكون مسئولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم، وستحقق كل أهدافه على أيدي إخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا". على حد قوله.على صعيد متصل، نفى حزب الله – في بيان له – صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط لبنانيين في الغارة الأمريكية في بغداد، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد غير صحيح مطلقًا ومجرد شائعات.