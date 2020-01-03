تونس تباشر مهام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

باشرت جمهورية تونس رسمياً، أمس الخميس، مهام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتصبح العضو العربي الحالي في المجلس لمدة عامين متواصلين، ذلك في أعقاب انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019.
وفي تصريحات أدلى بها المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير المنصف البعتي، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام قاعة المجلس بمناسبة تسلمها مقعدها غير الدائم، أعلن بأن الوفد التونسي سيكون بمثابة صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في المجلس.
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