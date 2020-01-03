بريطانيا تحث كل الأطراف على نزع فتيل التوتر بعد مقتل سليماني

حث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الجمعة، جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أميركية.
وقال راب في بيان بالبريد الإلكتروني "علمنا دوماً بالتهديد الخطير الذي يمثله فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني. وبعد مقتله نحث جميع الأطراف على نزع فتيل التوتر. تصعيد الصراع ليس من مصلحتنا".
وكانت في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأميركية في بغداد، أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وآخرين.
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