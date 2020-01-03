الجيش الألماني يقيد حركته في العراق بسبب الوضع الأمني

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في بوتسدام، اليوم الجمعة، أن قوة الجيش الموجودة في العراق شددت من إجراءاتها الأمنية في أعقاب الغارة التي نفذتها القوات الأميركية في بغداد، أمس الخميس، والتي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي وآخرين.

وأوضح المتحدث أن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم "داعش" الإرهابي، أصدر أمراً بتقييد حركة القوات، سواء على الأرض أو في الجو.

يشار إلى وجود 27 جندياً ألمانياً في قاعدة التاجي العسكرية، الواقعة على مسافة 30 كيلومتراً شمال العاصمة بغداد، ويقوم هؤلاء الجنود بتدريب القوات العراقية.

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ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية وتقديم الخدمات اللوجستية وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني.

وقال المتحدث: "لم يتغير شيء في التكليف، وسنواصله على هذا النحو وفقاً للأمر الصادر".