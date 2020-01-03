الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً

دعت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد رعاياها إلى مغادرة البلاد فوراً.

وقالت السفارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة، "بسبب التوترات المتزايدة في العراق والمنطقة ، تحث السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين على الانتباه إلى نصائح السفر في يناير 2020 ومغادرة العراق على الفور".

وأضاف البيان "يجب على مواطني الولايات المتحدة المغادرة عبر شركات الطيران كلما أمكن ذلك ، وفي حال عدم التمكن من ذلك ، عليكم التوجه براً إلى بلدان أخرى عن طريق البر."

وتابع "بسبب هجمات على مجمع السفارة الأميركية ، يتم تعليق جميع العمليات القنصلية العامة حتى إشعار آخر. على مواطني الولايات المتحدة ألا يقتربوا من السفارة".

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وذكر البيان "القنصلية الأميركية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأميركي ، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

يأتي ذلك بعد بيان لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاجون) جاء فيه "بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، نفذ الجيش الأميركي عملاً دفاعياً حاسماً لحماية الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني جنباً إلى جنب مع أبومهدي المهندس، نائب رئيس قوات الحشد الشعبي العراقية في غارة جوية في بغداد.