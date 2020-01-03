في اليوم الثاني من جلساتها .. لجنة بنموسى تواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب للنموذج التنموي الجديد

استأنفت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة، بالرباط، اليوم الثاني من جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

وقد مثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية في اجتماع اليوم الجمعة، كلا من عبد الصمد عرشان الأمين العام للحركة، ومحمود عرشان رئيس مجلس رئاسة الحركة، وخلا السعيدي رئيس المجلس الوطني للحركة، وادريس غاندي منسق المكتب السياسي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد شرعت أمس الخميس، في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماعات عقدتها مع ممثلي كل من أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، فيما يرتقب أن تستمر جلسات اللجنة في الاستماع إلى الأحزاب والنقابات إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.

كما أشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار ، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون، كما ينتظر أن تبرمج لقاءات ميدانية للاستماع إلى مقترحات المواطنين.