فيديو: يونس الميموني
قال عثمان الطويل، نائب الكاتب الإقليمي للأساتذة المتعاقدين بنيابة التعليم طنجة/أصيلة، إنهم يتعرضون لاستفزازات متكررة في عدد من المديريات الجهوية، منددا بالاقتطاعات التي طالت أجورهم.
وكشف الطويل لـ”اليوم24″ أن الإضراب الذي خاضه المتعاقدون، أمس الخميس، بمثابة إنذار للوزارة الوصية على القطاع التي لم تستجب لمطالبهم المتمثلة في بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتمكينهم بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم المرسمين.
وأضاف الطويل أن المتعاقدين مستمرون في “برنامجهم النضالي” حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط نظام التعاقد.
كانت هذه تفاصيل خبر المتعاقدون في طنجة: نطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة..وسنستمر في الاحتجاج-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.