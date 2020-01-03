المتعاقدون في طنجة: نطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة..وسنستمر في الاحتجاج-فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال عثمان الطويل، نائب الكاتب الإقليمي للأساتذة المتعاقدين بنيابة التعليم طنجة/أصيلة، إنهم يتعرضون لاستفزازات متكررة في عدد من المديريات الجهوية، منددا بالاقتطاعات التي طالت أجورهم.

وكشف الطويل لـ”اليوم24″ أن الإضراب الذي خاضه المتعاقدون، أمس الخميس، بمثابة إنذار للوزارة الوصية على القطاع التي لم تستجب لمطالبهم المتمثلة في بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، وتمكينهم بالانتقال من سلك إلى سلك، واجتياز مباريات التعليم العالي، وتغيير الإطار، إسوة بزملائهم المرسمين.

وأضاف الطويل أن المتعاقدين مستمرون في “برنامجهم النضالي” حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة بإسقاط نظام التعاقد.