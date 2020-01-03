رئيس مجلس “رونو”: مصانعنا ستبقى في المغرب لأننّا وجدنا “يد عاملة جيدة وتكاليف معقولة”

كشفَ فيليب بوروس، رئيس مجلس شركة رونو فرع أوروبا، إنّ استراتيجية شركته لن يطرأ عليها أيّ تغيير بخصوص نقل مصانع الشركة من المغرب، قائلا: في المغرب وجدنا عمال مدربين تدريبًا جيدًا وتكاليف معقولة وبتالي لا يوجد سبب للتغيير.

وبخصوص السوق الأوروبية قال “فليب بوروس” في حوار مع موقع ” europe.autonew”: في أوروبا، يوجد عميلان مختلفان، عميل “داسيا” وعميل “رونو”، وغالبًا ما يبقى عميل “داسيا” وفيًا ل”داسيا”، ومن النادر أن ينتقل عميل “داسيا” إلى “رينو”، مشيرًا إلى أنّ شركته بحاجة إلى الحفاظ على العلامات التجارية منفصلة لأن عملاء داسيا ورينو لا يريدون نفس الشيء.

وذكر المصدر ذاته أنّ نجاح علامة Duster يعتمد على السعر والتكلفة، معتبرًا أنه كلما زادت تنوع الماركات والمؤهلات، زاد رفع التكاليف وبتالي زيادة السعر، وتوقعَ “فيليب” أنّ سعر داسيا سينتقل تدريجيًا وقال في هذا الإطار “نرفع أسعارنا على مستوى التضخم، أو ربما أقل قليلاً، هناك دائما إغراء بالقول، في فرنسا، لدينا حوالي 2 في المائة من التضخم، يمكننا رفع الأسعار إلى 3 في المائة،ولكن يتعين علينا الحفاظ على نموذج أعمالنا الخاص بتقديم القيمة مقابل المال.

وأفاد رئيس مجلس “رونو” أنّ المشاكل التي بدأت تُطرح على المستوى الدولي، هو تزايد الطلب على السيارات الأقل بعثا للغازات الملوثة للهواء، وبدأ الطلب يرتفع على السيارات الكهربائية، خاصة في أوروبا وفرنسا بالضبط، وهو ما يضع علامة “داسيا” أمام تحد جديد، للحفاظ على مبيعاتها المرتفعة مقابل عدم الزيادة في الأسعار.