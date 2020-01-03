طقس الجمعة.. بارد مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات والمنطقة الشرقية.

وستنتشر سحب منخفضة نسبيا كثيفة خلال الليل والصباح بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى، مع تكون بعض الكتل الضبابية محليا، مع مرور سحب من الأجواء العليا والمتوسطة، أو سماء صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستهب الرياح شرقية معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و 02 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالجنوب الشرقي والسايس وهضاب الفوسفاط والماس وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 15 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 13 درجة بالمرتفعات وما بين 13 و 18 درجة بالمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، والسايس، وبالسهول الشمالية، والسواحل الشمالية، والوسطى، وما بين 18 و 23 درجة بالسهول الوسطی وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية وما بين 23 و 28 درجة بباقي المناطق الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، و هادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الاطلسي.