اتهام شابين من باقة وعرعرة بحيازة السلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة اليوم، الجمعة، أن وحدة الدعاوى التابعة لها قدمت، أمس، لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في الخضيرة، ضد شابين (21 عاما و28 عاما ) من باقة الغربية وعرعرة، نسبت إليهما تهمة حيازة السلاح.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه في يوم 22 كانون الأول/ ديسمبر 2019 وصل محققو الشرطة لتنفيذ عملية تفتيش في منزل بباقة الغربية، وخلال التفتيش تم ضبط سلاح في غرفة النوم، وجرى اعتقال الشاب البالغ من العمر 21 عاما، وبعد تطورات بالتحقيقات تم اعتقال المشتبه الثاني وهو من عرعرة بشبهة حيازة السلاح غير القانوني.

وفي قرية المغار، عثرت الشرطة خلال عملية تفتيش في منزل بقرية المغار على قنبلة صوتية وذخيرة ومشط ذخيرة وأجزاء من بندقيّة إم 16، أمس.

وتم اعتقال مشتبه على خلفية ضبط السلاح وهو رجل يبلغ من العمر 44 عاما، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة بطلب تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق، اليوم.