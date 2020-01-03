ليبيا: صواريخ حفتر تعطل مطار طرابس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت قوات الحكومة الليبية اليوم، الجمعة، توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس حتى "إشعار آخر"، جراء استهداف ميليشيات خليفة حفتر للمطار ومحيطه بأكثر من 20 صاروخ "غراد".

أوضحت قوات "الوفاق" الوطني في بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "القصف العشوائي تجاه المطار بدأ ليلة البارحة واستمر حتى فجر الجمعة".

وأشار البيان إلى أن "القصف العشوائي أجبر عددا من العائلات المجاورة للمطار إلى ترك منازلها".

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد إغلاق دام 3 أشهر، نتيجة تعرضه للقصف عدة مرات من قبل طيران حفتر.

وفي سياق آخر، أعلنت قوة تابعة لـ"الوفاق" مقتل أحد عناصرها بقصف طيران إماراتي مسيّر في مدينة سرت.

Advertisements

وقال الناطق باسم "قوة حماية وتأمين سرت"، طه حديد، في تصريح نشره المركز الإعلامي لـ"بركان الغضب" إن "الطيران المسير الداعم لحفتر استهدف ليلة البارحة دورية تابعة للقوة، ما أدى لاستشهاد فرج مختار العبدلي".

وقبل 12 يوما، أعلنت "قوة حماية وتأمين سرت"، مقتل 5 من أفرادها، وإصابة آخرين، جراء استهداف طيران قالت إنه إماراتي داعم للواء حفتر، جنوبي المدينة.

ومنذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار للقوات الحكومية.