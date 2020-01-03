"الحمدين يواصل الهذيان".. قطر تُعزي إيران في مقتل قاسم سليماني

الجمعة 3 يناير 2020

أصدرت وزارة الخارجية القطرية تعزية ونعيا لقاسم سليماني بعد ساعات قليلة من استهدافه بغارة امريكية.



ووجهت التعزية للخارجية الإيرانية وتضمنت عزاء لمرشد إيران خامنئي والرئيس حسن روحاني حيث قال البيان: “لقد كان القائد سليماني حريصا على تنفيذ توجيهات مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه مصلحة إيران وعلاقاتها مع قطر وخادما وفيا لقرارات الرئاسة الإيرانية” – بحسب زعم قطر-.

وتابع: “وورد تمني لعائلة سليماني بالصبر والسلوان وان قطر وشعبها يتقدمون بالمواساة للشعب الايراني وان قطر لن تنسى الدور الذي خاض فيه من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين والمواطنين القطريين الذين كانوا محتجزين في العراق”