- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الحمدين يواصل الهذيان".. قطر تُعزي إيران في مقتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
أصدرت وزارة الخارجية القطرية تعزية ونعيا لقاسم سليماني بعد ساعات قليلة من استهدافه بغارة امريكية.
ووجهت التعزية للخارجية الإيرانية وتضمنت عزاء لمرشد إيران خامنئي والرئيس حسن روحاني حيث قال البيان: “لقد كان القائد سليماني حريصا على تنفيذ توجيهات مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لما فيه مصلحة إيران وعلاقاتها مع قطر وخادما وفيا لقرارات الرئاسة الإيرانية” – بحسب زعم قطر-.
وتابع: “وورد تمني لعائلة سليماني بالصبر والسلوان وان قطر وشعبها يتقدمون بالمواساة للشعب الايراني وان قطر لن تنسى الدور الذي خاض فيه من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين والمواطنين القطريين الذين كانوا محتجزين في العراق”
كانت هذه تفاصيل خبر "الحمدين يواصل الهذيان".. قطر تُعزي إيران في مقتل قاسم سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.