أفضل صور عام 2019

وقامت "Cover Images" بإنشاء معرض خارج عن المألوف، بعد اختيار بعض الصور الأكثر لفتا للنظر التي ظهرت هذا العام.

وقال مدير تحريرها دين موراي: "يسرنا الحصول على أفضل الصور الفوتوغرافية في العالم.. نكتشف في البحث اليومي أكثر القصص إثارة للاهتمام والصور الفوتوغرافية الرائعة، بدءا من العلوم الحديثة وحتى عجائب الحياة البرية".



وتابع: "إن المكافأة هي القدرة على إظهار العالم، نتطلع إلى رؤية ما يجلبه عام 2020".