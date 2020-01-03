رويترز: شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق تبدء بإجلاء موظفيها من البلاد

أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق بادرت لإجلاء موظفيها من البلاد، على خلفية اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية على طريق مطار بغداد. يتبع..

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