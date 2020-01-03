مزايا جديدة في تيليغرام تسهل استخدامه!

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أطلقت خدمة التراسل الفوري تيليغرام تحديثًا جديدًا لتطبيقها يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين على نظام أندرويد وآي أو إس، بالإضافة إلى مزايا خاصة بكل نظام على حدة.
ومع الإصدار الجديد الذي يحمل الرقم 5.3 من تطبيق تيليغرام، أطلقت الشركة الإصدار الثاني من محرر الموضوعات Theme Editor 2.0 الذي يمكن الوصول إليه من (إعدادات الدردشة) Chat Settings على نظام أندرويد، أو (إعدادات المظهر) Appearance Settings على آي أو إس، حيث يمكن للمستخدمين تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل، والخلفية. كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.
كما أشارت الشركة إلى أنها حسنت ميزة مشاركة الموقع لتصبح أسهل، إذ يمكن اختيار الموقع عن طريق النقر على الخريطة مباشرةً، وذلك بدلًا من الاختيار من قائمة.
وحسنت الشركة خاصية البحث، إذ أصبحت النتائج تظهر كقائمة.
فيما يأتي الإصدار الجديد بدعم الإذاعات والكتب الصوتية، مع إمكانية تذكر آخر موضع وصل إليه المستخدم، شريطة أن تزيد مدة الملف عن 20 دقيقة. وتدعم هذه الميزة تسريع الإذاعات والكتب الصوتية.
تحويل أسهل!
ويأتي التحديث الجديد أيضا بدعم اختيار أجزاء من الرسائل لنسخها ومشاركتها، وذلك على غرار ما هو متاح لمستخدمي نظام آي أو إس،
كما يأتي بدعم المشاركة المتعددة من التطبيقات الأخرى، إذ أصبح بالإمكان مشاركة المحتوى من التطبيقات الأخرى مع أكثر من جهة اتصال على تيليغرام، بالإضافة إلى إمكانية إضافة تعليق إلى المحتوى قبل مشاركته.
مزايا أخرى
أما لمستخدمي التطبيق على نظام آي أو إس، فقد أضافت الشركة دعم تغيير حجم الخط، واختيار المتصفح لفتح الروابط، وتسهيل التبديل بين الحسابات من خلال الضغط المطول على أيقونة التطبيق على الشاشة الرئيسية، وذلك لنظام آي أو إس 13.
كما أصبح بالإمكان رؤية استخدام مساحة التخزين بسهولة، ومسح الذاكرة المؤقتة.
إلى ذلك يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.