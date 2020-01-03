بالفيديو.. هتافات ضد امريكا داخل الصحن الحسيني

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو لهتافات ضد اميركا داخل الصحن الحسيني في كربلاء.
ورأت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، أن "الاعتداءات" على مواقع القوات العراقية المتكررة والاعتداء "الغاشم" بالقرب من مطار بغداد الدولي في الليلة الماضية تنذر بان البلد مقبل على اوضاع صعبة جداً، داعية الاطراف المعنية الى ضبط النفس والتصرف بحكمة.
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.
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