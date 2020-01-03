رجوي تعليقا على مقتل سليماني: الوقت حان لقطع أذرع إيران بالمنطقة

أكدت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، الجمعة، أن مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيات الحرس الثوري الإيراني يعد ضربة قاصمة لنظام طهران، مشددة على أن الوقت قد حان لبتر أذرعه في المنطقة خاصة في العراق ولبنان.



وأوضحت أن فرص الإطاحة بنظام الولي الفقيه باتت قريبة للغاية بعد مقتل قاسم سليماني، ودعت القوات المسلحة الإيرانية إلى التوقف عن إطلاق النار على أبناء شعبها وأن يلقي أفرادها أسلحتهم.



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وطالبت رجوي المجتمع الدولي وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن استخدام سياسة المساومة مع نظام المرشد علي خامنئي، وطالبته بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والانتفاضة، مذكرة بمقتل 1500 شخص خلال الانتفاضة الأخيرة نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة.

وشن نظام طهران حملة شرسة لقمع مظاهرات حاشدة رفعت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شعارات تطالب بسقوط خامنئي بعد أن تسبب في تجويع الإيرانيين وإفقارهم لتمويل مشاريعه التوسعية في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية على موكب يضم سيارتين، إحداهما تقل الإرهابي سليماني خلال زيارة له لبغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني. وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.