قرقاش: لا بد من تغليب الحكمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، بضرورة تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.
وكتب في تغريدة على تويتر: "لا بد من تغليب الحكمة والاتزان والحلول السياسية على المواجهة والتصعيد في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، المنطقة تعاني من فقدان الثقة بين الأطراف والقضايا التي تواجهها معقدة ومتراكمة".
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