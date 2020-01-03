إعلاميون أمريكيون عن مقتل قاسمي: يغير قواعد اللعبة بالشرق الأوسط

اعتبر إعلاميون أمريكيون بارزون، الجمعة، أن عملية قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في بغداد، رسالة واضحة من واشنطن مفادها أن قواعد اللعبة بالشرق الأوسط قد تغيرت.

فريد زكريا، مقدم برنامج "جي بي إس"، الشهير على شبكة "سى إن إن"، اعتبر أن العملية الأمريكية بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الأزمه الإيرانية.

وأضاف زكريا: "لن نستطيع أن نحكم على الأشياء كما كانت، فيبدو أن الإدارة الأمريكية عازمة على بدء مرحلة جديدة أكثر قوة وصرامة مع إيران".

وأكد على أن أفعال إيران العدوانية على الشرق الأوسط وكذلك التدخل في أكثر من دولة بداية نهاية غير متوقعة تكتب لها الآن في العراق.

بدوره، قال أندرسون كوير، المذيع في شبكة سى إن إن، إن تصريحات وزير الدفاع، مارك أسبر، كانت واضحة إلا أننا لم نأخذها بمحمل الجد.

قبل أن يستدرك: "لابد أن نتنبأ برد فعل النظام الإيراني بعد مقتل سليماني"، إلا أنه أكد أن "الولايات المتحدة على أتم الاستعداد لمواجهة طهران لو تطلب الأمر".



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واعتبرت كبرى الصحف الأمريكية بينها "واشنطن بوست" ونيويورك تايمز"، أن هذه الضربة العسكرية تشكل تغيرًا جوهريًا في التعاطي مع المسالة الإيرانية.

وقالت صحيفة ذا هيل، التي تصدر عن الكونجرس، إن "الضربة الجوية جاءت ردا على أفعال ايران في الشرق الأوسط".

وأكدت أن "سليماني كان يعمل على استهداف مواطنين أمريكان في أماكن مختلفة".

وأشارت إلى أن "الضربة الجوية جرس إنذار لإيران لبداية مرحلة جديدة في التعامل مع أفعالها العدوانية في الشرق الأوسط".

واعتبرت صحيفة "بلتكو Politico" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب قام بمغامرة كبيرة، وبدأ مواجهة أكثر حسمًا مع النظام الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية على موكب يضم سيارتين، إحداهما تقل الإرهابي سليماني خلال زيارة له لبغداد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني. وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.