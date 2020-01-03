اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس قوات ​الحشد الشعبي​ العراقي ​أبو مهدي المهندس​ ضربة موجعة ولكن أعتقد بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيدفع ثمناً أكبر من الثمن الذي دفعه محور ​المقاومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أعتقد أن ترامب سيدفع ثمناً أكبر من الثمن الذي دفعه محور المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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