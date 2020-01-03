الأب بوعبود: اللبنانيون أينما حلوا يرفعون اسم الوطن عالياً

أكد مدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود، خلال لقائه العداءة اللبنانية كاتيا راشد التي احرزت بطولات عدة في ​الرياضة​ والمسابقات التي شاركت فيها أن "اللبنانيين أينما حلوا يرفعون اسم الوطن عالياً خاصة في عالم الرياضة والنشاطات الرياضية والثقافية التي تقام خارج البلاد".

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