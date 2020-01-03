فرنجية: سليماني رجل عظيم دافع عن قناعاته حتى الرمق الأخير

اعتبر رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، "رجل عظيم دافع عن قناعاته حتى الرمق الأخير. ناصر الحق وانتصر للحقيقة. العزاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولسماحة القائد الإمام ​السيد علي الخامنئي​ ولحزب الله و​السيد حسن نصرالله​ و​فصائل المقاومة​ في منطقتنا".

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