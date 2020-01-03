المحتجون أقفلوا الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا

اعتصم المحتجون أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية التالية في مدينة حلبا: مبنى المالية ، مبنى العقارية والمساحة ، مصلحة مياه حلبا ، مركز ​وزارة العمل​ ،مبنى ​أوجيرو​ ، مركز ​التعليم المهني والتقني​ ، مركز ​التنظيم المدني​ ، ​مؤسسة كهرباء لبنان​ دائرة حلبا وال BUS، مرددين هتافات تدعو إلى "محاسبة الفاسدين وتلبية مطالب الحراك"، وطلبوا من الموظفين التوقف عن العمل.

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