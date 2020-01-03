تقدمت سفارة ​الجمهورية​ الإسلامية الإيرانية في ​بيروت​ "بأحر التعازي والتبريكات من المسلمين والمستضعفين والأحرار في ​العالم​ باستشهاد ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ وثلّة من رفاقه الذين اغتالتهم يد الغدر الأميركية الآثمة والمجرمة"، معانة أنه "بهذه المناسبة الجلل تتقبل ​السفارة​ التعازي في مقرّها في ​بئر حسن​، يومي الجمعة الموافق 3 كانون الثاني 2019 من ​الساعة​ الواحدة ظهراً حتى الرابعة عصراً والسبت الموافق 4 كانون الثاني 2019 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصراً".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الإيرانية في بيروت: تقبل التعازي بسليماني اليوم وغدا في مقر السفارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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