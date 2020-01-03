كشفت شركة "إم إن جي" التركية الخاصة لرحلات الطيران، عن أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز كارلوس غصن استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار من اليابان مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية.
ولفتت الشركة في بيان إلى ان "أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية دون علم الشركة".
وكان غصن قد وصل إلى العاصمة بيروت، يوم الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران تركية: غصن استخدم إحدى طائراتنا بصورة غير قانونية للفرار من اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.