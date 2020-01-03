شركة طيران تركية: غصن استخدم إحدى طائراتنا بصورة غير قانونية للفرار من اليابان

كشفت شركة "إم إن جي" التركية الخاصة لرحلات الطيران، عن أن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان موتورز ​كارلوس غصن​ استخدم إحدى طائراتها على نحو غير قانوني للفرار من ​اليابان​ مضيفة أنها قدمت شكوى قانونية.

ولفتت الشركة في بيان إلى ان "أحد موظفيها اعترف بتزوير السجلات لاستبعاد اسم غصن من الوثائق الرسمية دون علم الشركة".

وكان غصن قد وصل إلى العاصمة ​بيروت​، يوم الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.