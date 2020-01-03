حزب الله ينفي مقتل أي لبناني في الغارة الجوية على العراق

أعلن ​حزب الله​ انه يتم التداول على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن "سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأميركية العدوانية على ​العراق​"، مؤكدا ان "كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتاً".

وكانت قناة "العربية" أفادت أن العملية الأميركية التي إستهدفت سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أدت أيضا الى مقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في "حزب الله" سامر عبدالله.