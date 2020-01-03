اندلاع حريق في مصرف بيبلوس في رأس المتن

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع ​فيديو​ يظهر حريقاً اندلع في ​بنك بيبلوس​ فرع ​رأس المتن​. وأكد ​الدفاع المدني​، أن عناصره تمكنوا من اخماد الحريق المذكور الذي لم تعرف أسبابه بعد.

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