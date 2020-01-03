دعا وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​ كل الأفرقاء الى نزع فتيل التوتر بعد إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، مشددا على أن "تصعيد الصراع ليس في مصلحتنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا دعت الى نزع فتيل التوتر بعد إغتيال سليماني: تصعيد الصراع ليس في مصلحتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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