السيستاني: البلد مقبل على أوضاع صعبة جداً وندعو إلى ضبط النفس

أكد ممثل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي أن "البلد مقبل على أوضاع صعبة جداً"، داعيا إلى ضبط النفس. واعتبر أن "ما جرى قرب مطار بغداد الدولي ليلة أمس اعتداء غاشم".
يذكر أن البنتاغون أعلن إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".
من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي إغتيال رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وسليماني بغارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.
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