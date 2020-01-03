واشنطن بوست: مقتل سليماني سيزيد من تصاعد التوترات بين أميركا وإيران

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني سيزيد من تصاعد التوترات بين أميركا وإيران، ومن الممكن أن يؤدي إلى انتشار العنف على نطاق واسع في المنطقة وخارجها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل سليماني المرخص من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أعلنه وزير الدفاع الأميركي، يثير الأسئلة الجديدة حول نهج ترامب في الشرق الأوسط، في حين استخدم ترامب خطابًا مخادعًا وسمح بالعديد من الضربات ضد حلفاء طهران، وأعرب في الوقت نفسه مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إخراج الولايات المتحدة من الحروب باهظة الثمن في الشرق الأوسط.
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