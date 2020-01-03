واشنطن بوست: مقتل سليماني سيزيد من تصاعد التوترات بين أميركا وإيران

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مقتل قائد ​فيلق القدس​ التابع للحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ سيزيد من تصاعد التوترات بين ​أميركا وإيران​، ومن الممكن أن يؤدي إلى انتشار ​العنف​ على نطاق واسع في المنطقة وخارجها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل سليماني المرخص من جانب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بحسب ما أعلنه ​وزير الدفاع الأميركي​، يثير الأسئلة ​الجديدة​ حول نهج ترامب في ​الشرق الأوسط​، في حين استخدم ترامب خطابًا مخادعًا وسمح بالعديد من الضربات ضد حلفاء ​طهران​، وأعرب في الوقت نفسه مرارًا وتكرارًا عن رغبته في إخراج ​الولايات المتحدة​ من الحروب باهظة الثمن في الشرق الأوسط.