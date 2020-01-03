خارجية الصين: نتابع الوضع عن كثب بعد مقتل سليماني وحريصون على الإستقرار

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ غينغ شوانغ "أننا نتابع الوضع عن كثب بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ ونؤكد حرصنا على استقرار ​الشرق الأوسط​ وندعو للحفاظ عليه"، مشددا على أن "بيجينغ تعارض دوماً استخدام القوّة في العلاقات الدولية".

وأكد "ننا نحض الجهات ذات الصلة، وخصوصا الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".