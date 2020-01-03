ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة في بالمئة بعد إغتيال سليماني

ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة في بالمئة صباح اليوم بعد الإعلان عن إغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد. وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم شباط، بنسبة 4,3 بالمئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولاراً، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم آذار، 4,4 بالمئة إلى 69,16 دولارا.
وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات النفط.
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