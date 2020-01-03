ارتفعت أسعار النفط أكثر من أربعة في بالمئة بعد إغتيال سليماني

ارتفعت أسعار ​النفط​ أكثر من أربعة في بالمئة صباح اليوم بعد الإعلان عن إغتيال قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ في غارة أميركية في ​بغداد​. وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم شباط، بنسبة 4,3 بالمئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولاراً، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر ​الشمال​ تسليم آذار، 4,4 بالمئة إلى 69,16 دولارا.

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في ​الشرق الأوسط​ على إمدادات النفط.