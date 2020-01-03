شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يسط الضوء على دور مصر لدعم القوى الناعمة وتدريب الشباب فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، دور مصر فى دعم القوة الناعمة بالقارة الأفريقية، وكذلك في مجال تدريب الشباب الافريقي، مشيرا إلى أن هذا الدور ساهم في ربط مصر بالقارة الافريقية، مشيرا إلى أن هناك نسبة كبيرة ممن يحملون مؤهلات عليا فى دول أفريقيا تعلموا في مصر كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019 بالقاهرة، حيث استهدفت المنحة 100 شاب من القيادات الساطعة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، كصناع القرار بالقطاع الحكومي، والقيادات التنفيذية بالقطاع الخاص، وشباب المجتمع المدني، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والباحثين، والإعلاميين .

وقال الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن مصر أطلقت البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي حيث انطلقت فكرة البرنامج تنفيذًا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام2019، حيث يهدف البرنامج إلى خلق جيل جديد من القيادات الإفريقية الشابة .

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وأشار إلى أن مصر أولت اهتماما كبيرا بقضايا التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد الافريقي وعلى رأسها تبني منطقة التجارة الحرة الأفريقية، كما تم توقيع مذكرة استضافة مقر مركز إعادة الإعمار الأفريقي بالقاهرة بالأحرف الأولى، كما وقعت مصر أيضاً في عام 2019عقد استضافة منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وتم إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019 .

وتابع الباحث فى كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة: تم تدشين جائزة "زويل تيلر" للمبدعين والمبتكرين، خلال الإعلان عن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وتعد أهم معيار منح الجائزة هو ما توصل إليه الباحث في خدمة البشرية، كما تم دعوة الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء آليات للمشروعات التنموية ويكون جزء من العائد للاتحاد الافريقي لتحقيق الاستقلال السياسي الكامل للقارة .