عام 2019: الطيران الإسرائيلي نفذ 1800 غارة بينها 900 بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر الجيش الإسرائيلي اليوم، الجمعة، معطيات حول الأحداث الأمنية والعمليات العدوانية الإسرائيلية، للعام 2019 الفائت، رصد فيها إطلاق 1295 صاروخا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة، 729 منها في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت "القبة الحديدية" 478 قذيفة صاروخية، أكثر من 80% منها كانت موجهة نحو مناطق مأهولة.

واستهدف جيش الاحتلال 900 هدفا في قطاع غزة، العام الماضي. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 1800 غارة في جميع الجبهات، فيما نفذت المروحيات الحربية 600 غارة. وشارك الجيش الإسرائيلي في عدة مناورات مشتركة مع جيوش دول أخرى، وكانت إحداها في ولاية ألاسكا الأميركية.

وحسب جيش الاحتلال، فإن العام الماضي سجل انخفاضا في عمليات في الضفة الغربية قياسا بسنوات سابقة. وتم تنفيذ 19 عملية إطلاق نار، و12 عملية طعن. ودارت 1400 مواجهة ألقى فيها شبان فلسطينيون حجارة و290 حدثا ألقي خلالها زجاجات حارقة. واعتقل جيش الاحتلال 2328 فلسطينيا في الضفة.

وفي سلاح البحرية الإسرائيلي، نفذت البوارج حاملة الصواريخ 11,250 ساعة إبحار و12 تدريبا عسكريا مع جيوش دول أخرى.

وتجند خلال العام الماضي أكثر من 66 الف شاب للجيش الإسرائيلي، وتسرح منه قرابة 60 ألف جندي.