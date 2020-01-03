ليبيون يدعون للتظاهر الجمعة رفضا للتدخل التركي ودعما للجيش

دعوات للتظاهر ضد التدخل التركي في ليبيا

دعت منظمات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات الخدمية بمناطق ومدن شرق وغرب ليبيا الشعب للتظاهر عصر اليوم الجمعة؛ رفضا للتدخل التركي ودعما للجيش الوطني.

وقالت الجهات المنظمة، في بيانات منفصلة، إن الدعوات تأتي نتيجة استنكار الشارع الليبي لمصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات للبلاد ولدعم وتفويض الجيش الليبي لصد هذا العدوان.

وأوضحت أن المظاهرات ستكون بعد عصر الجمعة بمناطق إجدابيا الكبرى سلطان والبيضان والقينان وشهوان.

كما تشهد مناطق باطن الجبل الأخضر وترهونة وبنغازي مظاهرة كبرى بساحة الكيش شرقي البلاد.

وبصورة مستمرة، تشهد مناطق شرق وجنوب ليبيا وبعض مناطق الغرب كثيرا من المظاهرات المنادية بوحدة الصف وتكثيف الجهود لصد المؤامرة التركية.

وقال المجلس البلدي في درنة (شرق) إن التحالف التركي الإرهابي المليشياوي يهدف إلى ضرب النسيج الاجتماعي لليبيا وضرب لحمته الوطنية.

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ودعا، في بيان، أحرار الأمة العربية لحشد القوة لرد العدوان التركي عن ليبيا وقطع الطريق عليهم قبل ضربهم للأمن القومي العربي في عمق.

وقالت قبيلة أولاد صقر بمدينة الزاوية، غربي طرابلس، إنها ستتصدى لمشروع أردوغان الاستعماري، وأنها فتحت باب التطوع لإرسال أبنائها لدعم محاور القوات المسلحة في حربهم المقدسة ضد الغزاة الأتراك.

وأمس الخميس، صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها في طرابلس.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.