ليلة مؤلمة لإيران في العراق.. واشنطن تُصفي أبرز رجال طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في غارة أمريكية استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل 8 أشخاص، من بينهم الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبومهدي المهندس زعيم حزب الله العراق. الغارة نفذتها مروحيات أباتشي أمريكية ضمن عملية خاصة استهدفت قادة الحشد الشعبي وفيلق القدس.

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